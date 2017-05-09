Президент Киргизии гордится тем, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут его дети и внуки

БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Почти каждый взрослый мужчина в Киргизии был призван на фронт в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент республики Алмазбек Атамбаев во время митинга по случаю 72-й годовщины Победы.

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"Больше трети из них не вернулись с войны, остались навсегда лежать на полях войны, погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории России, Украины и Белоруссии", - сказал он. Президент отметил, что за стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Киргизии были награждены орденами и медалями, 74 было присвоено звание Героя Советского Союза, а 22 фронтовика стали полными кавалерами ордена "Слава". Поэтому, уверен он, жители Киргизии всегда будут помнить о событиях Великой Отечественной.

"День Победы для всех нас святой праздник. Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городов нашей страны, чтобы сказать миру: "Мы - наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева", - отметил глава киргизского государства.

Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира, продолжил Атамбаев, благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира, "но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству".

В своей речи Атамбаев коснулся отношений с Россией. "Для нас, кыргызов, Россия - это наша историческая прародина, наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни, как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Атамбаев. По его мнению, "сила великой России была и есть в единстве всех наций и народностей", населяющих ее территорию.