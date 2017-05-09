Атамбаев: сотни тысяч эвакуированных в Киргизию в годы ВОВ обрели здесь вторую родину

БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотни тысяч эвакуированных и депортированных во время Великой Отечественной войны обрели в Киргизии второй дом. Об этом напомнил во время посвященного 72-й годовщине Победы митинга в Бишкеке президент республики Алмазбек Атамбаев.

"В годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев. Простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой", - заявил он. По его словам, многие беженцы "на всю жизнь обрели" в республике свою вторую родину, а "дети-сироты - новых родителей". "И после Кыргызстан принимал всех, кому было трудно", - напомнил Атамбаев.

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Празднуя 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, жители Киргизии, продолжил он, склоняют головы "перед бессмертной памятью погибших на полях сражений". "Тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества, тех, кого не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители", - отметил Атамбаев.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью ветеранов войны и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня, я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов", - подчеркнул он. В связи с этим президент "приказал" ветеранам "держаться". "Сегодня я - как главнокомандующий Вооруженными силами - приказываю вам: "Уважаемые ветераны, держитесь! Вы обязаны встретить с нами следующий День Победы, вы нужны нам, вы нужны нашей стране", - подчеркнул глава киргизского государства.

В 1941-1945 гг. из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тысяч человек. 130 тысяч из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 гг. На сегодняшний день в Киргизии осталось в живых 640 ветеранов Великой Отечественной войны.