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В норвежском Киркенесе почтили память советских воинов-освободителей

Общество
9 мая, 9:13 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Министр по делам коммун и модернизации Норвегии Ян Туре Саннер и представители генконсульства РФ в Киркенесе возложили венок к памятнику Советскому воину-освободителю

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ОСЛО, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Жители норвежского заполярного города Киркенес, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией, почтили память советских солдат, освобождавших север Норвегии от нацистской оккупации. Венок к памятнику Советскому воину-освободителю возложили министр по делам коммун и модернизации Норвегии Ян Туре Саннер и представители генконсульства РФ в Киркенесе.

Как рассказала корреспонденту ТАСС председатель Общества русских в Киркенесе Александра Андреассен, многие из соотечественников принимали участие в акции "Бессмертный полк" и вышли в понедельник к монументу с фотографиями своих родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Ученики русской школы в Киркенесе исполнили песню "Солнечный круг". Россияне и норвежцы отдали дать памяти и погибшим норвежским партизанам, памятник которым также установлен в городе. На вторник - 9 мая - запланировано еще несколько мероприятий, включая традиционный визит руководства приграничной норвежской коммуны Сёр-Варангер в поселок Печенга Мурманской области.

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Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран

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Торжественные мероприятия по случаю годовщины победы над нацизмом в Норвегии растягиваются на несколько дней. Во многих уголках страны в начале мая местные власти, представители профсоюзов и российские дипломаты проводят мероприятия у памятников советским военнопленным, похороненным в норвежской земле.

8 мая Норвегия отмечает День освобождения от нацистской оккупации, несколько лет назад совмещенный также с празднованием Дня ветеранов. Утром 9 мая память советских солдат почтят на Западном кладбище (Вестре гравлунд) в Осло, а позднее в центре столицы пройдет шествие участников акции "Бессмертный полк".

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