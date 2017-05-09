По улицам Парижа в честь Дня Победы прошел "Бессмертный полк"

ПАРИЖ, 9 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 700 жителей французской столицы приняли участие в акции "Бессмертный полк". Они собрались в понедельник в центре Парижа, чтобы отдать дань памяти и уважения героям, сражавшимся во время Второй мировой войны против фашизма. С собой участники шествия приносили фотографии родных, плакаты, флаги.

Франция не забыла

Организатором акции выступил коллектив "Россия - Франция: общая память", Ассоциация соотечественников за рубежом. Маршрут пролегал от площади Республики по восточным кварталам Парижа, во время шествия его участников приветствовали парижане, многие из них присоединялись к колонне.

Наряду с красным знаменем Победы, триколорами России и Франции над колоннами "Бессмертного полка" были подняты и флаги других государств, участвовавших в борьбе с общим врагом. Звучали песни, которые хорошо знают во Франции, - "Катюша", "День Победы".

Во Франции не забыли подвиги России во Второй мировой войне и ее вкладе в освобождение Европы. Одна из площадей города на Сене названа в честь Сталинградской битвы.

Вспоминая "Нормандию-Неман"

"В колоннах "Бессмертного полка" мы сегодня вспоминаем и летчиков "Нормандии-Неман", - сказал ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов. - Название легендарной авиачасти - это настоящий пароль дружбы между Россией и Францией. В 1942 году французские летчики отправились в Россию, чтобы вместе с нашей армией участвовать в разгроме фашизма. В аэропорту Ле-Бурже героям авиаполка установлен памятник, который открыли президент России Владимир Путин и Жак Ширак".

Бывший капитан-парашютист Пьер Плас в беседе с ТАСС отметил, что "с каждым годом в колонне становится все больше французов". "Люди приходят, чтобы высказать свою признательность России, которая пожертвовала столь многим ради общей Победы", - подчеркнул он.

У Триумфальной арки

Ранее в понедельник делегация российских ветеранов присутствовала на официальной церемонии, посвященной 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Президент Франции Франсуа Олланд и его преемник на посту главы государства Эмманюэль Макрон возложили цветы к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки.

На площади Шарля де Голля также прозвучала знаменитая "Песня партизан". Автором этого гимна движения Сопротивления стала участница антифашистской борьбы, французская певица русского происхождения, кавалер ордена Почетного легиона Анна Марли.

Шествие в Страсбурге

Кроме Парижа, акцию "Бессмертный полк" поддержали и в других крупнейших городах Франции - Марселе, Ницце, Монпелье, Безье, Меце. В Страсбурге в колоннах прошли около 500 участников вахты памяти. Среди них было много французских студентов и представителей региональных общественных ассоциаций, а также гости из соседней Германии.

В шествии приняла участие делегация депутатов и общественности Тамбова во главе с заместителем главы городской администрации Сергеем Кузнецовым.

История акции "Бессмертный полк" началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской. К ней также присоединились граждане других стран.