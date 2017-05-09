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Назарбаев возложил цветы к монументу "Защитники Отечества" в Астане

Общество
9 мая, 9:27 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты парламента, видные государственные деятели, гости и жители города

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АСТАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Коргаушылар" ("Защитники Отечества"). Глава государства поздравил всех казахстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что она была самой кровопролитной и жестокой в истории человечества.

"Ветераны, которые у нас есть, которых нет среди нас, проложили путь к нашему счастью, нашей независимости. Поэтому сегодня мы, возлагая цветы к памятникам защитников Отечества, и тем, кто пал на полях Великой Отечественной войны, проявляем свои чувства великого восхищения героизму, труду на фронтах и в тылу нашего великого народа. Если бы не было той Победы, не было бы и сегодняшнего дня. Поэтому наше уважение, наше отношение к ветеранам должны быть действительно таким же великим, как их подвиг", - сказал Назарбаев.

В ходе церемонии участники почтили минутой молчания память солдат, павших на полях сражений. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты парламента, видные государственные деятели, гости и жители города.

На площади у монумента "Отан Коргаушылар" звучали песни военных лет, а у Вечного огня был выстроен почетный караул. По традиции в парке "Студенческий" установили 11 армейских палаток и накрыли праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла, состоялась концертная программа.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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