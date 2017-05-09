В обнаруженном под Берлином захоронении может покоиться прах более 30 советских воинов

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В обнаруженном под Берлином в районе города Зелов (также Зеелов) захоронении может покоиться прах 32 советских воинов, погибших в последние дни Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель отдела по военно-мемориальной работе посольства РФ Евгений Алешин. Ранее Минобороны РФ сообщало журналистам об останках 20 солдат. По предварительным данным, воины погибли в апреле 1945 года во время Берлинской операции.

"В ходе строительных работ рядом с дорогой B1 (буква лат.) в районе Меркиш-Одерланд (федеральная земля Бранденбург) в 2 км восточнее города Зелов было обнаружено воинское захоронение апреля 1945 года, - рассказал Алешин. - Перед проведением дорожных работ в Германии необходимо провести проверку на наличие взрывоопасных предметов. Проводившие ее саперы натолкнулись на могилу".

Глава военно-мемориального отдела сообщил, что на прошлой неделе удалось поднять останки 18 советских солдат. "Никаких личных предметов и оружия при них не было, что говорит о том, что эти люди были захоронены", - подчеркнул он.

"На сегодняшний день обнаружены останки еще шести воинов, и есть свидетельства, что в земле покоится прах еще большего числа солдат", - сообщил Алешин, отметив, что работы по эксгумации продолжаются.

Боевое донесение о безвозвратных потерях

По словам Алешина, в ходе анализа данных, содержащихся, в том числе, в ОБД "Мемориал" (обобщенный электронный банк данных, содержащий информацию о погибших, умерших и пропавших без вести советских воинах - корр. ТАСС) и "Память народа", было обнаружено боевое донесение о безвозвратных потерях 57 стрелковой дивизии, которая наступала в этой полосе на Зееловские высоты.

"Там говорится, что в районе населенного пункта Ной-Тухебанд захоронены погибшие в период с 14 по 17 апреля, - отметил Алешин. - В общей сложности речь идет о 59 воинах. А в боевом донесении 174 стрелкового полка (57 стрелковой дивизии) есть указание, что погибшие 16 апреля - 30 человек - и два воина, павшие 15 апреля, захоронены восточнее Зелова у так называемой Берлинской дороги. Сегодня это дорога B1".

"Это наводит на мысль, что речь идет как раз о захоронении военнослужащих 174 стрелкового полка 57 стрелковой дивизии. То есть в могиле могут находиться останки 32 человек", - подытожил глава военно-мемориального отдела посольства. В настоящее время ведется работа по установлению имен погибших.

Битва за Зеловские высоты

Битва за Зеловские высоты стала одним из самых кровопролитных сражений конца Великой Отечественной войны. Географическое расположение и особенности местного ландшафта позволили немцам соорудить здесь, казалось бы, неприступную линию обороны на западном берегу реки Одер. С этих естественных холмов, возвышающихся над долиной на 40-50 метров, гитлеровские войска могли с легкостью просматривать весь плацдарм и вести перекрестный огонь.

В районе Зелова находится множество озер, рек и каналов, труднопроходимых для танков и другой боевой техники. В результате бурного разлива рек и ручьев в апреле 1945 года вода затопила низины, превратив их в топи. Кроме того перед высотами был вырыт противотанковый ров глубиной до 3 метров, шириной 3,5 метра, а подступы к высотам заминированы.

Боевые действия длились здесь с 16 по 19 апреля. Взять высоты удалось высокой ценой - под Зеловом погибли по разным оценкам до 33 тыс. советских военнослужащих и около 12 тыс. человек с немецкой стороны.