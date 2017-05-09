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В столице Киргизии в шествии "Бессмертный полк" приняли участие более 20 тыс. человек

Общество
9 мая, 9:44 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

На сегодняшний день в Киргизии проживают 640 ветеранов Великой Отечественной войны

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БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Свыше 20 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк" в Бишкеке. Об этом ТАСС сообщили в ГУВД города.

"По нашим подсчетам в нынешнем году в этой акции приняли участие более 20 тыс. жителей и гостей столицы", - заявили в ГУВД.

Многотысячная колонна утром 9 мая отправилась маршем от расположенного на южной окраине города парка Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова в центр столицы, на площадь Победы, где состоялся митинг с участием ветеранов Великой Отечественной и руководителей города.

Преодолевшие за два часа около 6 км участники акции несли портреты погибших в годы войны близких и родственников. В связи с проведением "Бессмертного полка" ряд центральных улиц города были временно закрыты для движения автотранспорта.

Шествие "Бессмертный полк" с участием около 1 тыс. впервые состоялось в Киргизии в 2014 году. В прошлом году, несмотря на проливной дождь, число участников, по разным оценкам, составило уже от 16 до 20 тыс. человек. Акция в Бишкеке состоялась по инициативе депутатов городского совета, при поддержке волонтеров и ряда общественных организаций.

В 1941-1945 годах из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии проживают 640 ветеранов Великой Отечественной войны.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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