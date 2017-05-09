В праздновании Дня Победы на Сахалине приняли участие около 2 тыс. южнокорейских туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. южнокорейских туристов с круизного лайнера Costa Victoria, прибывшего во вторник на Сахалин, приняли участие в праздновании Дня Победы, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области, добавив, что это крупнейшая в истории региона организованная туристическая группа из Республики Корея.

"В порту Корсаков южнокорейских туристов встретили хлебом с солью и народными песнями. Вскоре состоялась и первая обязательная остановка - на корсаковской горе Печали. Здесь в 2007 году был установлен монумент в память о разделенных семьях трудовых мигрантов из Кореи, которые испытали множество тягот и лишений в период японской эпохи колонизации Сахалина", - говорится в сообщении.

В Южно-Сахалинске туристы побывали на площади Ленина, посетили музейно-мемориальный комплекс и православный храм на площади Победы, осмотрели военную технику и возложили цветы к Вечному огню.

"Очень интересная и познавательная поездка. Мои родные жили и работали здесь много лет и, конечно, увидеть эти места своими глазами для меня было очень важно", - сказала одна из туристок.

По данным правительства Сахалина, визит круизного лайнера Costa Victoria на остров был запланирован в 2016 году на переговорах представителей Министерства экономического развития Сахалинской области и компании "Лоттэ Тур Девелопмэнт Ко".

Для принятия такого количества туристов одновременно в регионе была разработана специальная программа, на базе Сахалинского госуниверситета состоялся кастинг, в ходе которого были отобраны гиды, владеющие корейским языком, для перемещения туристов подготовили 70 комфортабельных автобусов.

Ранее сообщалось, что 2 мая лайнер Costa Victoria прибыл из Республики Корея во Владивосток, открыв сезон международных туристических судозаходов в порты Дальнего Востока.