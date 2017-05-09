Глава провозглашенной ДНР возглавил колонну "Бессмертного полка" в Донецке

ДОНЕЦК, 9 мая. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко возглавил колонну памятной акции "Бессмертный полк" в Донецке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

"На протяжении многих десятилетий 9 Мая является самым святым праздником для всех нас, - заявил в своем обращении Захарченко. - Мы стоим за то, чтобы участники Великой Отечественной могли без боязни и с гордостью носить свои медали и знамена, за то, чтобы наши дети чтили истинных героев, а в колоне Бессмертного полка шагали те, кого уже нет рядом с нами. Силы и отваги в боях за эти ценности нам придает память о Великой Победе 1945 года, обязанность нашего поколения не дать стереть из истории колоссальную важность подвига каждого советского воина".

Ранее в городе состоялся военный парад, приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По улицам Донецка прошли военнослужащие армии ДНР, сотрудники силовых ведомств, а также курсанты военного училища. В параде было задействовано свыше 50 единиц военной техники. Колонну артиллерийских орудий, зенитных установок, боевых машин и другого вооружения возглавил легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной.