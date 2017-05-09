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Министр обороны поприветствовал парадные расчеты на Красной площади

Общество
9 мая, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В этом году на брусчатку Красной площади впервые выходят юнармейцы, девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади в Москве, передают корреспондент ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ

Парад Победы — 2017

О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

После того, как на главную площадь страны вынесли флаг России и Знамя Победы, командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложил Шойгу, что войска построены. Два военачальника на легковых автомобилях ЗИЛ объехали парадный строй.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - приветствовал расчеты министр. Военные ответили троекратным "Ура!"

После этого автомобиль Шойгу направился к центральной трибуне. Министр доложил о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

В военном параде принимают участие более 10 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, в том числе впервые выходят на брусчатку Красной площади юнармейцы, девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

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