Министр обороны поприветствовал парадные расчеты на Красной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади в Москве, передают корреспондент ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы — 2017 О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

После того, как на главную площадь страны вынесли флаг России и Знамя Победы, командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложил Шойгу, что войска построены. Два военачальника на легковых автомобилях ЗИЛ объехали парадный строй.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - приветствовал расчеты министр. Военные ответили троекратным "Ура!"

После этого автомобиль Шойгу направился к центральной трибуне. Министр доложил о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

В военном параде принимают участие более 10 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, в том числе впервые выходят на брусчатку Красной площади юнармейцы, девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.