Министр обороны поприветствовал парадные расчеты на Красной площади

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади в Москве, передают корреспондент ТАСС.
После того, как на главную площадь страны вынесли флаг России и Знамя Победы, командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложил Шойгу, что войска построены. Два военачальника на легковых автомобилях ЗИЛ объехали парадный строй.
"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - приветствовал расчеты министр. Военные ответили троекратным "Ура!"
После этого автомобиль Шойгу направился к центральной трибуне. Министр доложил о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
В военном параде принимают участие более 10 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, в том числе впервые выходят на брусчатку Красной площади юнармейцы, девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.