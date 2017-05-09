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В столице КНДР возложили цветы к памятнику советским воинам, освободившим Корею

Общество
9 мая, 10:25 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

В рамках акции "Бессмертный полк" работающие в КНДР российские граждане принесли к Монументу "Освобождение" фотографии свои родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны

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ПХЕНЬЯН, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Сотрудники посольства и других российских учреждений возложили во вторник в столице КНДР венок и цветы к Монументу "Освобождение" в центре Пхеньяна, установленному там в честь советских воинов, отдавших свои жизни за свободу корейского народа.

Посвященную Дню Победы церемонию возглавляли посол РФ Александр Мацегора и военный атташе Алексей Бартусов. В рамках акции "Бессмертный полк" работающие в КНДР российские граждане принесли к Монументу фотографии свои родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

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В церемонии участвовали представители министерств иностранных дел и народных вооруженных сил (обороны) КНДР. Цветы возложили послы, представители дипломатических миссий Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Румынии, Польши, Чехии, Монголии, ряда других стран, военные атташе Китая, Вьетнама, Кубы, Ирана и Египта.

У монумента, представляющего собой стелу, увенчанную пятиконечной красной звездой, был выставлен почетный караул, корейский военный духовой оркестр исполнил марш.

Мемориал был сооружен после разгрома Красной Армией в 1945 году японской Квантунской армии на Корейском полуострове. На установленной здесь табличке золотыми буквами на русском и корейском языках написано: "Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости!".

Церемония возложения венков состоялась также на Пхеньянском кладбище в районе Содон, которое считается основным местом захоронения в КНДР советских военнослужащих и членов их семей в период 1945-1950 годов. Помимо Пхеньяна, память советских воинов почтили в городах Чондин, Хамхын, Вонсан, Раджин, Хэджу, Нампхо, Синыйджу, Расон, где также установлены памятники. В боях за освобождение Кореи от японской оккупации погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских военнослужащих.

Разгром нацистской Германии при решающем участии Советского Союза предопределил исход Второй мировой войны. Но необходимо было покончить со вторым очагом агрессии - милитаристской Японией, развязавшей войну на Дальнем Востоке и многие годы устраивавшей вооруженные провокации на границах СССР. 9 августа 1945 года, ровно через три месяца после капитуляции Германии, СССР вступил в войну против Японии.

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