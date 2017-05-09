Танк Т-34 открыл Парад Победы в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Танк Т-34 с копией Знамени Победы возглавил в Приднестровье военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения непризнанной республики от немецко-румынских захватчиков.

Боевая машина проехала по площади имени Александра Суворова, за ней торжественным строем прошел парадный расчет курсантов Военного института минобороны непризнанной республики в форме времен Великой Отечественной войны, с оружием тех времен и штандартами фронтов, разгромивших фашистов. Далее проследовали колонны современной бронетехники, а также пешая колонна подразделений министерства обороны республики, пограничных войск, МВД и КГБ, военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ).

Помнить свою историю

"К сожалению, мы стали свидетелями циничных попыток пересмотреть итоги Великой Победы, подвига советского солдата, советского народа, и это при живых ветеранах. Страшно подумать, что будет с историей через 50 лет и более. Самый лучший способ уничтожить народ - заставить его изучать иную историю, историю другого государства. У нас один выход - это помнить нашу историю", - сказал, обращаясь накануне к ветеранам, президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Глава Приднестровья отметил, что и сегодня хрупкий мир на берегах Днестра поддерживается российскими миротворцами.

"Бессмертный полк"

По окончании парада его участники возложили цветы к могилам защитников, погребенных на Мемориале Славы, откуда началось ставшее уже традиционным шествие "Бессмертный полк", в котором приняли участие десятки тысяч человек. В программе праздника - организованная поисковиками реконструкция боя 1945 года, чествование ветеранов, выставки военной техники и праздничный концерт. Завершатся торжества праздничным салютом.

Шествия "Бессмертного полка", концерты и другие праздничные мероприятия проходят также в городах Бендеры, Рыбница, Дубоссары, других населенных пунктах.

Цена Победы

Пламя войны опалило практически каждую вторую семью в Приднестровье, поэтому для местных жителей этот день очень дорог. В рядах Красной армии воевали более 40 тысяч уроженцев республики, свыше 18 тысяч из них погибли и пропали без вести на фронтах, война унесла жизни около 50 тысяч мирных жителей. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, 11 приднестровцев были удостоены высшей боевой награды - звания Героя Советского Союза, еще трое получили звание полного кавалера ордена Славы.