Военные барабанщики начали торжественный марш по Красной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени Валерия Халилова открыла марш парадных расчетов на Красной площади, передают корр. ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы — 2017 О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

После выступления президента Владимира Путина и исполнения гимна России командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: "Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон - прямо, остальные - направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!" После этого он сам на легковом автомобиле ЗИЛ возглавил строй пеших расчетов.

По традиции парад открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал- лейтенанта Валерия Халилова. Музыканты задали темп всем парадным расчетам - 120 шагов в минуту. За барабанщиками последовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.

По Красной площади впервые маршируют девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота. Специально к параду девушкам сшили новую форму - синий жакет, белая юбка и сапоги, новые кители с воротниками-стойками появились и у других участников парада. Эта особая парадная форма одежды - дань памяти кителям образца 1945 года, в которых советские воины шли торжественным маршем 72 года назад.

В числе парадных расчетов по Красной площади проходят воспитанники Московского и Тверского суворовских военный училищ, Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы, которые впервые принимают участие в параде. За ними чеканят шаг сводные полки Сухопутных войск, Воздушно-космических войск, Военно-морского флота, а также парадные расчеты МЧС, ФСБ, ВДВ, РХБЗ, РВСН и Росгвардии. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты.