Авиация не будет принимать участия в параде Победы в Москве из-за погодных условий

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Авиация не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили во вторник журналистам в Минобороны России.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования", - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в параде должны были принять участие 72 экипажа. В частности, ожидались стратегические и дальние бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также истребители, включая новейшие Су-35С, фронтовые бомбардировщики и штурмовики, учебно-боевые самолеты Як-130, военно-транспортные машины и самолеты-заправщики. Также планировалось, что над Красной площадью пролетят вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М. Авиация была сосредоточена на восьми аэродромах в восьми регионах России.