Ильхам Алиев почтил память героев Великой Отечественной войны и встретился с ветеранами

БАКУ, 9 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Празднования по случаю Дня Победы в Азербайджане по многолетней традиции начались в центре столицы у памятника дважды Герою Советского Союза, командиру танковых войск генерал-майору Ази Асланову.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил венок к бюсту полководца, прошедшего славный боевой путь с первых дней Великой Отечественной войны и погибшего в январе 1945 года в боях за освобождение Прибалтики, почтил память героев, павших на полях сражений.

"Глава государства и его супруга, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева встретились с собравшимися здесь ветеранами, поздравили их с 72-й годовщиной Победы, пожелали им здоровья, сфотографировались на память", - сообщили в пресс-службе президента.

В церемонии приняли участие официальные лица государства и правительства страны.

На фронтах Великой Отечественной мужественно сражались до 700 тыс. уроженцев республики, более половины из них не вернулись домой, 128 получили высокое звание Героя Советского Союза, еще 300 стали кавалерами ордена Славы различных степеней.

Азербайджан также внес огромный вклад в Победу, обеспечивая фронт горючим. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, боевых кораблей и торговых судов заправлялись горючим, выработанным на бакинских нефтепромыслах.