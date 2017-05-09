В Железноводске сшили самый большой в России "Синий платочек" с именами участников войны

Турнир в Афинах станет первым международным стартом сезона для прыгуна с шестом МудроваСпорт 9 мая, 11:31
Организаторы двух этапов "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие Сидоровой в стартахСпорт 9 мая, 11:12
Чемпион мира легкоатлет Шубенков с портретом деда прошел в составе "Бессмертного полка"Спорт 9 мая, 10:30
СМИ: Бэйл договорился с Моуринью о переходе в "Манчестер Юнайтед"Спорт 9 мая, 10:23
Шарапова посетовала на слабую реализацию моментов в проигранном матче с БушарСпорт 9 мая, 9:53
Рекордсмен по победам на этапах "Джиро" Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую женуСпорт 9 мая, 9:45
Бушар заявила, что многие теннисистки пожелали ей победы перед матчем с ШараповойСпорт 9 мая, 9:18
Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в КельнеСпорт 9 мая, 9:00
В акции "Бессмертный полк" в Пекине приняли участие около 300 человекОбщество 9 мая, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 9 мая. /ТАСС/. Самый большой в России "Синий платочек" сшили и презентовали сегодня в Железноводске. Треугольное полотно размером 6 м в высоту и 16 м в длину составлено из маленьких треугольных лоскутов, на которых участники акции написали имена своих родных - участников Великой Отечественной войны.
"Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа", - сказал ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев.
Всего на "Синий платочек" нанесены имена 3753 участников ВОВ, география охватывает 53 субъекта РФ, а также Грецию, Израиль, Азербайджан, Эстонию и ряд других стран ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция "Синий платочек" проводится в Железноводске с 11 апреля по 9 мая. В городе были размещены импровизированные штабы для всех желающих принять участие в мероприятии.
"Предполагается, что это будет самый большой в России "Синий платочек", после праздника он будет передан в музей", - сказали в администрации.
"Синий платочек" - песня военных лет, которую традиционно исполняли на концертах во фронтовых частях. Наиболее популярным "Синий платочек" был в исполнении Клавдии Шульженко.