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В Железноводске сшили самый большой в России "Синий платочек" с именами участников войны

Общество
9 мая, 10:47 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 9, мая. /ТАСС

Всего на "Синий платочек" нанесены имена 3753 участников ВОВ, география охватывает 53 субъекта РФ, а также Грецию, Израиль, Азербайджан, Эстонию и ряд других стран

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ПЯТИГОРСК, 9 мая. /ТАСС/. Самый большой в России "Синий платочек" сшили и презентовали сегодня в Железноводске. Треугольное полотно размером 6 м в высоту и 16 м в длину составлено из маленьких треугольных лоскутов, на которых участники акции написали имена своих родных - участников Великой Отечественной войны.

"Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа", - сказал ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев.

Всего на "Синий платочек" нанесены имена 3753 участников ВОВ, география охватывает 53 субъекта РФ, а также Грецию, Израиль, Азербайджан, Эстонию и ряд других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция "Синий платочек" проводится в Железноводске с 11 апреля по 9 мая. В городе были размещены импровизированные штабы для всех желающих принять участие в мероприятии.

"Предполагается, что это будет самый большой в России "Синий платочек", после праздника он будет передан в музей", - сказали в администрации.

"Синий платочек" - песня военных лет, которую традиционно исполняли на концертах во фронтовых частях. Наиболее популярным "Синий платочек" был в исполнении Клавдии Шульженко.

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