В Грузии вспоминают погибших в борьбе с фашизмом воинов

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ТБИЛИСИ, 9 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Жители Грузии торжественно отмечают 72-ю годовщину Победы над фашизмом. Праздничные мероприятия проводятся во всех городах и районах страны.
В Тбилиси главное мероприятие проходит в Парке Победы. Несмотря на дождь с утра там собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, законодательной и исполнительной властей Грузии, лидеры политических партий, члены правительства и парламента страны. Они возложили венки к мемориалу Победы и памятнику Неизвестному солдату.
После этой церемонии министр обороны страны Леван Изория поздравил ветеранов. "Грузия внесла существенный вклад в Победу, мы чтим память воинов, погибших в схватке с фашизмом, поздравляю всю Грузию с днем Победы", - заявил глава ведомства.
9 мая в Грузии является выходным днем и государственным праздником. По официальным данным, в период войны из Грузии на фронт было призвано 700 тыс. человек, из них погибло 350 тыс.
Звания Героя Советского Союза были удостоены 167 жителей республики, в том числе Мелитон Кантария, водрузивший вместе с Михаилом Егоровым 1 мая 1945 года Знамя Победы над рейхстагом. В настоящее время в Грузии проживают около 950 ветеранов.