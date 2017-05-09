Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южные районы Новгородской области завалило снегом

Общество
9 мая, 11:14 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Снегопад оставил без энергоснабжения несколько деревень в Поддорском районе области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Треть месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в четырех районах Новгородской области, в соцсетях жители региона размещают фото слепленных ими снеговиков. Аномальный для этого времени года снег на юг и юго-запад области принес арктический циклон, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в местном гидрометцентре.

"В Холме, Старой Руссе, частично в Великом Новгороде за одну ночь выпало 14 мм снега, это треть объема осадков за месяц. В южной части территории снег еще идет. Вторжение арктического циклона ожидали, но выпадение снега - аномальное явление даже майских холодов", - сказала дежурный синоптик Новгородского гидрометцентра Тамара Ушакова.

Как рассказал глава Поддорского района Александр Буленков, снег оставил без энергоснабжения несколько деревень в этом районе, сейчас там работают электрики. Тем не менее, по его словам, погода не повлияет на проведение праздничных торжеств - с утра место проведения митинга на воинском мемориале расчищают вручную.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
13
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке
19
В Рио-де-Жанейро прошел традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиация не будет принимать участия в параде Победы в Москве из-за погодных условий
2
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
3
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
В Киеве два человека задержаны за баннер с георгиевской лентой
6
Путин уверен, что нет силы, способной поработить российский народ
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама