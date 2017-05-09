Южные районы Новгородской области завалило снегом

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Треть месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в четырех районах Новгородской области, в соцсетях жители региона размещают фото слепленных ими снеговиков. Аномальный для этого времени года снег на юг и юго-запад области принес арктический циклон, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в местном гидрометцентре.
"В Холме, Старой Руссе, частично в Великом Новгороде за одну ночь выпало 14 мм снега, это треть объема осадков за месяц. В южной части территории снег еще идет. Вторжение арктического циклона ожидали, но выпадение снега - аномальное явление даже майских холодов", - сказала дежурный синоптик Новгородского гидрометцентра Тамара Ушакова.
Как рассказал глава Поддорского района Александр Буленков, снег оставил без энергоснабжения несколько деревень в этом районе, сейчас там работают электрики. Тем не менее, по его словам, погода не повлияет на проведение праздничных торжеств - с утра место проведения митинга на воинском мемориале расчищают вручную.