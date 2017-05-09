Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин почтил память погибших в войне, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата

Общество
9 мая, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В Александровский сад российский лидер прошел пешком с Красной площади, где завершился военный парад по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В Александровский сад российский лидер прошел пешком с Красной площади, где завершился военный парад по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с главой государства на церемонию пришел президент Молдавии Игорь Додон.

После того, как военнослужащие Президентского полка установили венок от имени президента к Вечному огню, Путин поправил ленты и почтил память погибших в войне минутой молчания. Церемонию завершил гимн России и марш роты Почетного караула. Затем глава государства возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

В церемонии принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министры и представители общественности.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.

Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
13
Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке
19
В Рио-де-Жанейро прошел традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиация не будет принимать участия в параде Победы в Москве из-за погодных условий
2
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
3
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
В Киеве два человека задержаны за баннер с георгиевской лентой
6
Путин уверен, что нет силы, способной поработить российский народ
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама