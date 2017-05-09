Путин почтил память погибших в войне, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В Александровский сад российский лидер прошел пешком с Красной площади, где завершился военный парад по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с главой государства на церемонию пришел президент Молдавии Игорь Додон.
После того, как военнослужащие Президентского полка установили венок от имени президента к Вечному огню, Путин поправил ленты и почтил память погибших в войне минутой молчания. Церемонию завершил гимн России и марш роты Почетного караула. Затем глава государства возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.
В церемонии принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министры и представители общественности.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.
Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.