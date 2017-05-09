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Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Общество
9 мая, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В России отмечают годовщину разгрома фашистской Германии в войне 1941-1945 годов

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

Во вторник в России отмечают годовщину разгрома фашистской Германии в кровопролитной войне 1941-1945 годов. По всей стране проходят праздничные гулянья и мероприятия.

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