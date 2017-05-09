Медведев поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

День Победы – великий день для нашей страны. С праздником! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 9 мая 2017 г.

Во вторник в России отмечают годовщину разгрома фашистской Германии в кровопролитной войне 1941-1945 годов. По всей стране проходят праздничные гулянья и мероприятия.