Медведев поздравил россиян с Днем Победы

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
День Победы – великий день для нашей страны. С праздником!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 9 мая 2017 г.
Во вторник в России отмечают годовщину разгрома фашистской Германии в кровопролитной войне 1941-1945 годов. По всей стране проходят праздничные гулянья и мероприятия.