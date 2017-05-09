Отличников "Тотального диктанта" наградили в Риге

РИГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. В латвийской столице состоялась торжественная церемония награждения отличников ежегодной международной культурно-образовательной акции "Тотальный диктант". Абсолютной победительницей стала ученица 9-го класса одной из рижских школ, которая написала текст без единой ошибки. В качестве награды она получила путешествие в Страсбург из рук депутата Европарламента от республики Татьяны Жданок.

Как сообщил координатор акции в этой балтийской республике Александр Филей, призы также были вручены еще 15 отличникам, которые допустили одну орфографическую или пунктуационную ошибку в диктанте, и еще 37 участникам, которые допустили две ошибки.

В качестве награды они получили поэтические сборники "Русский стих - неслучайная встреча", аудиозапись "Евгения Онегина" в исполнении Сергея Юрского, путеводитель по русской Риге и информационный справочник "Русские Латвии", посвященный выдающимся русским людям, творившим и проживавшим в стране в разные периоды ее существования, а также библиографический сборник, посвященный творчеству поэта Осипа Мандельштама и книги о Великой Отечественной войне.

Как отметил Филей, "Тотальный диктант" в этом году в очередной раз подтвердил свой статус события всемирного масштаба. "Русский язык - это величайший исторический дар для всех нас, это уникальный код нашей тысячелетней истории, который мы должны уважать, беречь и сохранять, ведь многие иностранцы много сил и времени уделяют изучению русского языка, поскольку интуитивно хотят прикоснуться к загадочному и прекрасному", - указал он.

Жданок со своей стороны подчеркнула, что русский язык широко распространен за пределами России и во многих странах постсоветского пространства - Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Туркмении - имеет статус официального. В свою очередь в таких странах, как Финляндия, Норвегия, Молдавия, Израиль, Армения, Польша и Румыния он имеет статус языка регионального использования и исполняет целый ряд значимых социальных функций.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, которая проходит для всех желающих в целях популяризации грамотности. Этот проект проводится силами активистов и волонтеров. За 13 лет проведения "Тотальный диктант" превратился из небольшой студенческой акции творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в масштабное международное образовательное событие.

В этом году акция состоялась 8 апреля. Текст диктанта составил известный писатель Леонид Юзефович.

Латвийская столица в 2012 году впервые приняла участие в этой акции, собрав 222 желающих проверить свою грамотность. В прошлом году в диктанте приняли участие 468 человек в пяти городах республики, а в этом - 566 человек в семи городах.