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Главком Сухопутных войск высоко оценил наземную часть парада Победы в Москве

Общество
9 мая, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тыс. человек и 114 единиц наземной техники

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пешие колонны и наземная техника без замечаний выполнили свою задачу на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам главком Сухопутных войск Олег Салюков, командовавший парадом.

"То, что вы сегодня видели, - итог многомесячной подготовки всего личного состава, огромной массы людей. Судя по оценке Верховного главнокомандующего, ему понравилось. Нам это очень радостно осознавать. Парадные расчеты прошли хорошо, техника прошла хорошо, без замечаний", - сказал генерал-полковник Салюков после парада.

"Я считаю, что то время, которое мы провели на тренировках, прошло не зря", - заключил он.

В этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тыс. человек и 114 единиц наземной техники, включая новейшие арктические зенитные комплексы "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". Авиационная часть парада, в которой должны были принять участие 72 самолета и вертолета, была отменена из-за погодных условий.

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