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В Кувейте прошел памятный концерт, посвященный Дню Победы

Общество
9 мая, 12:03 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Торжественная часть началась с выступления, подготовленного учащимися школы при посольстве РФ. Почтить память погибших в войне с фашизмом пришли и иностранные граждане

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Музыка, стихи и песни военных лет прозвучали в Кувейте в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный концерт, в котором принял участие Московской казачий хор "Русская воля", прошел в столице эмирата в присутствии сотрудников посольства РФ в Кувейте, а также сотен соотечественников, проживающих в эмирате. Почтить память погибших в войне с фашизмом пришли и иностранные граждане, в том числе подданные этого ближневосточного государства.

В помещении, где прошло мероприятие, организаторы оборудовали "стену памяти", где разместили фотографии родственников - участников войны и тружеников тыла, внесших вклад в Великую Победу, чьи портреты пронесли во время акции "Бессмертный полк", впервые прошедшей в эмирате 6 мая. На входе централизованно раздавали георгиевские ленточки, иностранным гостям объясняли значение этого символа.

Торжественная часть началась с выступления, подготовленного учащимися школы при посольстве РФ - юные артисты исполнили танцевальные номера, спели песни как военных лет, так и современные на военную тематику, прочли стихи о войне, не оставив никого из присутствующих в зале равнодушным. После этого на сцену вышел Московский казачий хор "Русская воля", солисты которого исполнили песни военных лет, а также романсы и казацкие-народные произведения.

Вокальное выступление сопровождалось искрометными танцами, из которых больше всего запомнилась лезгинка и различные вариации танца с саблями. Причем мастерство "владения" холодным оружием продемонстрировали не только казаки, но и прекрасная половина коллектива, чем немало удивила кувейтских гостей.

Кульминацией стало исполнение сводным хором казаков и школьников гимна "День Победы", завершившееся бурными и продолжительными овациями зрителей, которые еще долгое время не хотели отпускать артистов со сцены.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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