Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ветра до 22 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Крым сегодня объявило штормовое предупреждение в регионе из-за ожидаемого усиления ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"Вечером 9 мая, в течение суток 10 мая, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/ с", - говорится в тексте предупреждения.

Разгул стихии может привести к повалам рекламных щитов и деревьев, а также к энергоавариям.

Кроме того, ветер может вмешаться в работу Керченской паромной переправы, которая связывает Крым с материковой Россией, предупредили спасатели.