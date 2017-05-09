Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ветра до 22 м/с

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Крым сегодня объявило штормовое предупреждение в регионе из-за ожидаемого усиления ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба управления.
"Вечером 9 мая, в течение суток 10 мая, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/ с", - говорится в тексте предупреждения.
Разгул стихии может привести к повалам рекламных щитов и деревьев, а также к энергоавариям.
Кроме того, ветер может вмешаться в работу Керченской паромной переправы, которая связывает Крым с материковой Россией, предупредили спасатели.