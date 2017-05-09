На Красной площади завершился парад Победы

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился песней "Мы армия России" на Красной площади в Москве, передают корреспонденты ТАСС.
После завершения прохода пеших расчетов и военной техники на Красную площадь вышел тысячетрубный военный оркестр московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина, музыканты исполнили песню на музыку Георгия Мовсесяна и слова Роберта Рождественского "Мы армия России". Затем оркестр покинул Красную площадью под звуки "Прощания славянки".
Во время парада военные музыканты исполнили более 40 маршей и музыкальных произведений, выстроенных в определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск.
Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимал - министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. На центральной трибуне в числе зрителей находился президент РФ Владимир Путин.
В параде приняли участие около 10 тысяч человек. По брусчатке главной площади страны проехали 114 единиц техники, включая новейшие танки "Армата", зенитные системы С-400 "Триумф", пусковые установки баллистических ракет "Ярс", высокоточные ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2У", новая арктическая техника - зенитные ракетные комплексы "Тор- М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА".
Уже вечером войска и техника, задействованные в параде, начнут возвращаться в постоянные места дислокации.