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На Красной площади завершился парад Победы

Общество
9 мая, 12:34 UTC+3

Лучшие кадры главного российского парада - в галерее ТАСС

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков (слева направо) на Красной площади во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков (слева направо) на Красной площади во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков (слева направо) на Красной площади во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© REUTERS/Maxim Shemetov
Президент России Владимир Путин (в центре на первом плане)
Президент России Владимир Путин (в центре на первом плане)
Президент России Владимир Путин (в центре на первом плане)
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 года
Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 года
Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 года
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
Президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
Президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
© Михаил Метцель/ТАСС
© AP Photo/Ivan Sekretarev
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/Ivan Sekretarev
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ "Витязь"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ "Витязь"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ "Витязь"
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
БМД-4М
БМД-4М
БМД-4М
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© REUTERS/Maxim Shemetov
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2У"
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2У"
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2У"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Танк Т-34-85
Танк Т-34-85
Танк Т-34-85
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа налево)
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа налево)
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа налево)
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков (слева направо) на Красной площади во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© REUTERS/Maxim Shemetov
Президент России Владимир Путин (в центре на первом плане)
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 года
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
© Михаил Метцель/ТАСС
© AP Photo/Ivan Sekretarev
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© AP Photo/Ivan Sekretarev
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ "Витязь"
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
БМД-4М
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© REUTERS/Maxim Shemetov
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2У"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Танк Т-14 "Армата"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Танк Т-34-85
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа налево)
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился песней "Мы армия России" на Красной площади в Москве, передают корреспонденты ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ

Парад Победы — 2017

О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

После завершения прохода пеших расчетов и военной техники на Красную площадь вышел тысячетрубный военный оркестр московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина, музыканты исполнили песню на музыку Георгия Мовсесяна и слова Роберта Рождественского "Мы армия России". Затем оркестр покинул Красную площадью под звуки "Прощания славянки".

Во время парада военные музыканты исполнили более 40 маршей и музыкальных произведений, выстроенных в определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск.

Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимал - министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. На центральной трибуне в числе зрителей находился президент РФ Владимир Путин.

В параде приняли участие около 10 тысяч человек. По брусчатке главной площади страны проехали 114 единиц техники, включая новейшие танки "Армата", зенитные системы С-400 "Триумф", пусковые установки баллистических ракет "Ярс", высокоточные ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2У", новая арктическая техника - зенитные ракетные комплексы "Тор- М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА".

Уже вечером войска и техника, задействованные в параде, начнут возвращаться в постоянные места дислокации.

 

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