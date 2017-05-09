Главный раввин Москвы считает неприемлемыми ограничения религиозной свободы

АМСТЕРДАМ, 9 мая. /ТАСС/. Попытки запретить или ограничить проявления религиозной идентичности нарушают права верующих, считает президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Об этом, а также о своем видении европейских политических процессов, он рассказал ТАСС в кулуарах конференции Совета, которая начала свою работу в Амстердаме 8 мая.

"Решения, ограничивающие религиозную идентичность, на сто процентов противоречит законам о свободе вероисповедания. Это абсолютно несовместимо. Я надеюсь, что европейские страны проявят достаточно мудрости, чтобы сопротивляться таким решениям", - сказал он.

Приводя примеры подобных решений, он напомнил, что в бельгийской Валлонии парламент запретил готовить халяльное и кошерное мясо, а в Норвегии предложено запретить делать обрезание детям. "Это признак того, что политика крайних партий стала сегодня мейнстримом, и это является большой опасностью", - отметил Гольдшмидт.

Выход Британии из ЕС и будущее Европы

Отвечая на вопрос о будущем Евросоюза после выхода из него Великобритании, собеседник агентства напомнил, что Британия и не была полноценной частью ЕС. "Британия никогда не была полностью в Европе: она не участвовала в Шенгене, не ввела евровалюту. С другой стороны, решение Британии стало сигналом того, что за эти годы накопилось множество проблем, которые надо решать. Если это не сделать, объединенной Европе придет конец".

Главным вызовом для Европы руководитель европейского Совета раввинов назвал радикальных исламистов. "Радикальный исламский терроризм является угрозой для всей Европы и в частности для еврейского населения, которое является одной из главных целей террористов. Но в тоже время необходимо разделять 40 млн законопослушных европейских мусульман от радикалов, которые используют ислам под предлогом совершения терактов", - подчеркнул он.

Также к числу проблем, требующих незамедлительного решения, по мнению Гольдшмидта, относятся массовая миграция и необходимость развития экономики.

Борьба с терроризмом и противодействие ксенофобии

Комментируя череду терактов, прошедших в европейских городах за последний год, Гольдшмидт подчеркнул, что борьба с терроризмом является прерогативой государства, а не общественных или религиозных движений. Однако, по мнению главы СРЕ, необходимо вернуть контроль за границами стран ЕС.

"Когда происходило объединение Европы, это был экономический проект, а о безопасности все забыли. Когда террорист из Бельгии решил устроить теракт во Франции, он не проходил никаких границ и не предъявлял никому документы. Я надеюсь, что будут приняты правильные решения во имя безопасности всех жителей Европы, во всяком случае сейчас я вижу, что спецслужбы разных стран стали больше взаимодействовать друг с другом", - подчеркнул он.

Говоря об участившихся случаях проявления расизма и антисемитизма, Гольдшмидт подчеркнул, что видит причину этого в активности крайне правых партий, которые стремятся набрать политический вес, используя националистическую риторику.

"Расизм допускать нельзя, и неважно, направлен он против евреев, мусульман или кого-то еще. К сожалению, крайне правые партии используют расизм и недовольство коренных жителей мигрантами в своих целях. И тот факт, что на выборах во Франции победил Макрон, а не Ле Пен, является счастьем для Европы", - отметил он. По его мнению, риторику крайне правых партий начали использовать и центристы, что "является серьезной угрозой для религиозных и национальных меньшинств Европы".

На вопрос о возможности создания собственной политической силы, Гольдшмидт ответил отрицательно, но подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия с другими конфессиями для сохранения стабильности и мира на европейском континенте.

Конференция СРЕ проходит в Амстердаме с 8 по 10 мая. Она стала одной из самых масштабных за все время существования организации. Более 300 раввинов из Европы, стран СНГ и России приехали в Амстердам, чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы Европейских общин, а также отметить юбилей организации.