В Бишкеке прошел пробег стилизованных под военную технику автомашин

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БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Автопробег стилизованных под советскую военную технику времен Великой Отечественной войны современных автомашин состоялся в столице Киргизии.
Как рассказали корр. ТАСС организаторы пробега, который на протяжении уже нескольких лет считается одним из самых красочных мероприятий в День Победы в республике, первоначально планировалось, что в акции примут участие всего около полусотни автомобилей. "Однако в действительности желающих поучаствовать энтузиастов и представителей местных клубов оказалось намного больше, и мы не смогли им отказать", - отметили они. Наибольшей популярностью у жителей киргизской столицы, по их словам, пользуются машины пробега, "переделанные" под знаменитые советские танки Т-34 или автомобили, с установленными на крыше муляжами артиллерийских орудий.
В связи с этим мероприятием, продолжавшимся несколько часов, власти Бишкека временно закрыли движение транспорта по улицам города, по которым пролегал маршрут автопробега. "Акция по традиции завершилась праздничным обедом и концертом в Бишкекском доме-интернате для престарелых на улице Абая", - сообщили организаторы.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ряде населенных пунктов республики, в том числе областных центрах Нарын и Каракол, а также городах Чолпон-Ата и Кара-Балта, сегодня состоялись шествия "Бессмертный полк". В Бишкеке в этой акции приняли участие более 20 тысяч человек. Как рассказали корр. ТАСС в правительстве республики, практически во всех городах и селах страны сегодня прошли митинги в память о погибших в годы войны или другие торжественные мероприятия.
В 1941-1945 годах из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек, 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Около 150 тыс. киргизских бойцов за проявленные героизм и мужество были награждены орденами и медалями. 74 из них стали Героями Советского Союза и еще 22 уроженца республики - полными кавалерами ордена Славы. Именно из жителей Киргизии и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая стойкость при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии осталось в живых всего около 640 ветеранов Великой Отечественной войны.