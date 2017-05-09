Аксенов: Крым обеспечил жильем всех нуждающихся в нем ветеранов войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Республика Крым обеспечила жильем всех нуждающихся в нем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксенов.

"Ветераны - это особые люди, которые находятся под постоянной заботой государства, и рад, что к этому великому празднику, Дню Великой Победы, мы смогли выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, обеспечив наших ветеранов жильем. Каждому ветерану выдавалась финансовая помощь более 1 млн рублей, программа завершена на 100%", - написал он, не уточнив, сколько ветеранов получили жилье.

Аксенов отметил, что сегодня в Крыму "ветераны имеют самые большие льготы: это и скидки на услуги ЖКХ и на проезд в общественном транспорте, и многие другие".

В настоящее время в республике проживает около 4,5 тыс. ветеранов ВОВ - участников боевых действий. После воссоединения с Россией Крым присоединился к госпрограммам, призванным обеспечить жильем ветеранов войны.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.