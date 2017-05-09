Жители Урала отметили День Победы массовыми шествиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы завершились в большинстве городов Урала. Сотни тысяч жителей региона пришли на центральные площади Тюмени, Ханты-Мансийска, Кургана, Салехарда, Челябинска и Екатеринбурга посмотреть на колонны военной техники и воздушный парад Победы.

"Панцири" в Екатеринбурге

Самым зрелищным на Урале оказался парад Победы в Екатеринбурге. По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) в нем впервые приняли участие новейшие комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". Эта техника поступила на вооружение ЦВО по гособоронзаказу 2016 года.

Также впервые в воздушной части парада участвовало звено вертолетов Ми-8МТВ-5, которые поступили на вооружение военных космических спасателей из Свердловской области весной этого года.

Бомбардировщиками Су-24М управляли пилоты челябинской авиабазы Шагол, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.

В пешей колонне парада в Екатеринбурге впервые были представлены мужская и женская "коробки" всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также парадный расчет военной полиции.

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"Сегодня потомки участников войны уверенно держат врученное нам Знамя Победы: растет и крепнет на Урале юнармейское движение, приняв в себя за год более 15 тыс. юношей и девушек; в начале мая по территории военного округа навстречу друг другу прошли два Поезда Победы, связав героическое прошлое и настоящее. На Урале, в Сибири и Поволжье формируются и развиваются филиалы парка "Патриот", - сказал командующий войсками ЦВО генерал- полковник Владимир Зарудницкий.

"Мы с сыном специально сегодня проснулись рано утром, чтобы быть на Площади 1905 года как можно раньше и занять удачные места, своими глазами увидеть военную технику. Сыну 4 года, он впервые увидел парад Победы 9 мая, правда, гула вертолетов и танков он немного испугался, но впечатлений масса. Как только сын подрастет, мы будем участвовать в "Бессмертном полку", - сказал ТАСС житель Екатеринбурга Иван Смирнов.

Завершились торжественные шествия по случаю Дня Победы и в Кургане. Митинг-парад "Великая страна! Великая Победа!" транслировался в прямом эфире в интернете.

"Это позволило увидеть праздник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые по состоянию здоровья не могут принять в нем участие, а также пожилым людям, проживающим в стационарных социальных учреждениях, жителям отдаленных населенных пунктов региона и всем желающим интернет-пользователям. Зрители в режиме реального времени увидели главных героев праздника - ветеранов Великой Отечественной войны, а также Знамя Победы, торжественный марш сотрудников силовых структур, курсантов, кадетов, юнармейцев и "Бессмертного полка", номера творческих коллективов региона, специально подготовленные к празднику", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в Тюмени и в Ханты-Мансийске, где сотни горожан на крыльце местного Театра кукол станцевали "Вальс Победы".

В Челябинске над центральной площадью пролетели 4 бомбардировщика, ознаменовав начало торжественного построения по случаю Дня Победы. На площадь вынесли Знамя Победы - точную копию штурмового флага, водруженного 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине.

Парад раритов и семь копий Знамени Победы

В городе Верхняя Пышма - пригороде Екатеринбурга - прошла самая многочисленная в стране колонна раритетной военной техники. Крупнейший в России частный музей военно- технического профиля - Музей Уральской горно-металлургической компании - вывел на городские улицы 27 машин времен войны.

"В России, а может и в мире, себе такого позволить не может никто: по улицам города проехали знаменитая "Катюша", танки Победы Т-34, средний трехбашенный танк Т-28, тяжелый танк ИС-2 и многое другое. Впервые в шествии приняли участие самый массовый советский предвоенный бронеавтомобиль БА-20 и военный тягач на гусеничном ходу СТЗ-5", - сказали в музее.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) волонтеры изготовили семь копий Знамени Победы, которые отправили соотечественникам в Болгарию, Норвегию, Киргизию, Молдавию, Белоруссию, Армению.

Многие ветераны ЯНАО встречают День Победы в городах-героях - Минске, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Власти региона организовали для них праздничную поездку - еще в начале мая ветераны выехали к местам боевых сражений.

"В путешествие отправились ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, у которых позволило состояние здоровья. Их сопровождают волонтеры, которые помогают принимать участие в празднованиях Дня Победы", - сказали в пресс-службе губернатора.