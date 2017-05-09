На Мамаев курган в "Бессмертном полку" поднялись десятки тысяч человек

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоград, более известный миру как Сталинград, город, где произошел коренной перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, День Победы отмечает с большим размахом. Как передает корреспондент ТАСС, после завершения военного парада несколько десятков тысяч человек направились на Мамаев курган в колонне "Бессмертного полка".

Т-34 во главе парада

Парад на главной площади города на Волге - Площади Павших борцов - традиционно возглавил танк Т-34. Следом прошли современные танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили "Тигр" и другая военная техника. Отличительной особенностью парада в этом году является то, что в нем впервые приняли участие юнармейцы - волгоградские активисты детско-юношеского патриотического движения "Юнармия".

Среди почетных гостей, которые увидели сегодня парад в городе на Волге, ветераны Великой Отечественной войны.

"Всегда по-особому волнуюсь, когда уже несколько последних лет вижу во главе парадной колонны танк Т-34 с надписью на башне "За Сталинград". Будто возвращаюсь в свою фронтовую молодость. День Победы - самый главный праздник и для сталинградцев, и для всей России", - признался в разговоре с ТАСС участник Сталинградской битвы, 92-летний полковник в отставке Владимир Туров.

"К сожалению, сегодня не смогу пройти в "Бессмертном полку", как год назад, ноги сильно болят, - говорит ветеран. - Но уверен, что сталинградский "Бессмертный полк" будет одним из самых многочисленных в стране".

"Бессмертный полк" на Мамаевом кургане

Среди тех, кто поднялся на Мамаев курган с портретом своего троюродного прадеда, Героя Советского Союза, снайпера Петра Гончарова - доброволец Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Тимур Карандашев. Отец и дед Тимура - потомственные военные, всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, поэтому в семье взято за правило - помнить своих предков.

"В моей семье абсолютно каждый встал на защиту Родины в годы войны - и тот, кто вел боевой путь на фронтах и тот, кто ковал Победу в тылу - каждый был героем. Одним из таких был мой троюродный прадед, Герой Советского Союза, снайпер Петр Алексеевич Гончаров, которым я очень горжусь",- сказал Карандашев.

Портреты своих предков-фронтовиков в волгоградском "Бессмертном полку" также пронесли губернатор Андрей Бочаров, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, олимпийские чемпионки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко.

Лебедева прошла в "Бессмертном полку" с портретом отца, ее муж - с фотографией деда. "Благодаря "Бессмертному полку" мы с мужем многое узнали о боевом пути наших родственников, - поделилась чемпионка. - Оказалось, что орден Красной Звезды деда мужа хранится в нашем краеведческом музее. Обязательно пойдем в музей и найдем его".

Как сообщил ТАСС руководитель регионального штаба этой всероссийской акции Ярослав Князев, в прошлом году колонне "Бессмертного полка" в Волгограде поднялись на Мамаев курган 48 тыс. человек. По его словам, в этом году количество участников ожидается не меньше.

"Отличительной особенностью "Бессмертного полка" в Волгограде в этом году будет то, что некоторые участники понесут портреты фронтовиков, восстановленные местными студентами-художниками по старым фотографиями и описаниям родственников специально для акции "Бессмертный полк", ранее таких портретов, восстановленных по истлевшим военным фотографиям или описаниям родственников, у нас не было", - сказал Князев.