Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о том, что последствия поражения в Великой Отечественной войне (ВОВ) были бы для нашей страны гораздо страшнее, чем для государств Европы - это грозило истреблением российской нации.

"Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы также как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса", - сказал Путин, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня Победы.

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Как отметил президент РФ, "это хорошо нам известно из документов нацисткой партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах".

"Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание", - добавил Путин.

"Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении второй мировой и Великой Отечественной войны, о жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы. Вот о чем мы никогда не должны забывать, вот главное", - подчеркнул президент России.

День Победы отмечает вся Россия

Президент РФ отметил, что "нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей войне становится общей и очень важной".

"Этот священный праздник отмечает вся Россия. И понятно, почему", - сказал глава государства, добавив, что "дело не только в многомиллионных жертвах, которые были принесены нашим народом на священный алтарь победы".

Обращаясь к ветеранам, Путин заявил, что народ преклоняется перед их доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа.

"Разгром нацизма стал эпохальным событием для всего мира, а для нашей страны - великим праздником освобождения от трагедии, смерти, разрушения. Днем торжества народа, сокрушившего наглого, вероломного и жестокого врага", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что советский народ "ценой огромных жертв определил исход самой кровопролитной войны и поставил в ней победную точку". "Наша благодарность поколению победителей безмерна. Мы всегда будем хранить верность вашим заветам и вашему героическому наследию, и передадим это достояние внукам и правнукам", - пообещал президент.

Он поднял тост "За победу, за победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!".