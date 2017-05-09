Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Отсутствие авиации на праздничном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны объясняется только метеоусловиями.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи".

"Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что плохие погодные условия привели к отмене авиационной части парада. В этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тыс. человек и 114 единиц наземной техники.