Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Отсутствие авиации на праздничном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны объясняется только метеоусловиями.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи".
"Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось о том, что плохие погодные условия привели к отмене авиационной части парада. В этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тыс. человек и 114 единиц наземной техники.