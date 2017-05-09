Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Посол США Джон Теффт считает шествие "Бессмертного полка" в День Победы одним из самых трогательных образов за время службы в России, который навсегда останется в его памяти. Соответствующую запись он оставил во вторник на своей странице в LiveJournal.

"Одним из наиболее трогательных образов, которые навсегда останутся в моей памяти после лет, проведенных в России, будет ежегодное шествие "Бессмертного полка" в День Победы, - отметил дипломат. - Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза".

Он указал, что ветеранов, как в России, так и в США, с каждым годом остается все меньше, а для многих молодых людей проявленный ими в годы войны героизм уже стал историей. "Вот почему такие акты памяти столь важны", - добавил Теффт.

Он отметил, что в годы Второй мировой войны, "несмотря на идеологические различия, разделявшие наши государства, наши прадеды - простые американцы и россияне, миллионы из которых отдали свои жизни, и еще миллионы, чья жизнь бесповоротно изменилась в результате войны, - сплотились за правое дело". "Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру", - подытожил дипломат.