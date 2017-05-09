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В столице Латвии возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям

Общество
9 мая, 13:35 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Праздничная программа 9 мая завершится большим выступлением российской рок-группы "Чайф". Вечер закроет традиционный красочный салют

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РИГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику Советским воинам-освободителям Риги состоялась в латвийской столице по случаю Дня Победы. В ней приняли участие представители посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, а возглавил - мэр города Нил Ушаков.

"72-я годовщина победы советского народа над нацизмом - это ярчайшая страница нашей общей истории. За этот день заплачено миллионами жизней, тысячами разрушенных городов и деревень. Но этот день, как говорят со слезами на глазах, тем не менее, самый светлый наш праздник. Сегодня мы чтим память павших героев и склоняем наши головы перед ветеранами, желая им здоровья, благополучия и всего самого доброго", - обратился к собравшимся посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

Глава дипмиссии Белоруссии в республике Марина Долгополова в свою очередь отметила, что самая страшная в истории человечества война оставила трагический след практически в каждой белорусской семье. "Давно уже умолкли залпы войны, но из народной памяти никогда не сотрется мужество героев и воинов, тружеников тыла и жертв войны. Десятилетия мира обеспечены кровью миллионов известных и безымянных героев", - сказала она.

Посол Азербайджана Джаваншир Ахундов со своей стороны подчеркнул, что День Победы объединяет народы многих стран. "Это день скорби и радости во всех странах бывшего Советского Союза, в том числе и в Азербайджане. На момент начала войны в Азербайджане проживало 3,5 млн населения, на фронт ушло 670 тыс. человек - на моей родине были укомплектованы семь дивизий. Но 300 тыс. человек не вернулись", - указал он.

Праздничная программа

После церемонии возложения цветов на площади у памятника начался многочасовой концерт, в котором примут участие различные вокальные, музыкальные и танцевальные коллективы, ансамбли, популярные группы и исполнители. Всего в течение дня на сцену выйдут свыше 500 артистов. Мероприятие прервется на минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Позже перед собравшимися с речью выступит мэр Риги.

Завершится праздничная программа большим выступлением российской рок-группы "Чайф". Вечер закроет традиционный красочный салют.

Кроме того, в Риге также состоится памятная акция "Бессмертный полк". Колонна из людей с портретами членов своих семей, которые воевали против гитлеровской Германии, пройдет маршем к монументу.

В конце шествия состоится акция "Дети полка" - маленькие участники выпустят в небо бумажных журавликов. "Бессмертный полк" в этом году также пройдет и в других городах республики - Юрмале, Резекне и Даугавпилсе.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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