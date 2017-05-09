Первый с 1991 года военный парад прошел в Симферополе по случаю Дня Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Первый с 1991 года военный парад прошел в столице Крыма Симферополе. В нем приняло участие более тысячи военнослужащих и 38 единиц техники, состоящих на вооружении 22 армейского корпуса Черноморского флота РФ, передает корреспондент ТАСС .

Для 94-летнего ветерана Петра Афанасьевича Олейника День Победы - главный праздник в жизни. На его груди четыре медали "За Отвагу". В настоящий момент он остался единственным в Крыму, кто награжден этой высшей солдатской наградой.

"Я прошел всю Европу. Освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию, а войну закончил в Вене. День для меня очень памятный и одновременно грустный, потому что многие мои однополчане не дожили до него", - сказал ветеран.

Посмотреть на парад пришли десятки тысяч жителей Симферополя, на груди у каждого - георгиевская ленточка, в руках флажки и воздушные шарики с надписями "С Днем Победы!".

На центральной городской площади им. Ленина была организована выставка военной техники, по громкоговорителям транслировались песни военных лет.

Под специально оборудованными тентами были установлены кресла для ветеранов, чтобы они могли посмотреть парад. Погода в городе была пасмурной и временами накрапывал дождь, но это не помешало людям прийти на праздник.

После парада состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором, по данным министерства внутренней политики, информации и связи Крыма приняли участие около 25 тыс. человек.