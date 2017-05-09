В Абхазии День Победы отметили торжественным маршем и шествием "Бессмертного полка"

СУХУМ, 9 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. До 400 абхазских и российских военных приняли участие в торжественном марше в Сухуме честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Абхазии, которая отправила на фронт более 55 тыс. человек, ежегодно торжественно отмечают этот праздник, основные мероприятия проходят в столице республики.

В торжественном прохождении по Сухумской набережной у памятника защитникам Кавказа участвовали 10 колонн, в том числе шесть - Минобороны Абхазии, по две - Погрануправления ФСБ и седьмой Российской военной базы, дислоцированной в Гудауте.

По окончании торжественного марша по набережной прошла колонна "Бессмертного полка", в которой приняли участие около тысячи человек. Абхазия участвует в акции третий год подряд, в прошлом году в ней приняли участие порядка 500 человек.

Торжества в Сухуме

Тысячи жителей столицы Абхазии - Сухума пришли к памятнику защитникам Кавказа, среди них были ветераны войны, действующие военнослужащие, общественность, школьники.

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Выступая на митинге, вице-президент Абхазии Виталий Габния подчеркнул, что с каждым годом День Победы становится все более значимым праздником. "В Абхазии день 9 Мая был, есть и будет праздником великой Победы на все времена. Этот день мир запомнил как день спасения человечества", - сказал он.

Габния напомнил, что половина из более чем 55 тыс. солдат, отправленных на фронт из Абхазии, не вернулись домой. "22-м уроженцам Абхазии было присвоено звание Героя Советского Союза, троим из них - ордена Славы трех степеней. Наш земляк Мелитон Кантария и Михаил Егоров водрузили знамя Победы над Рейхстагом, и это был единый подвиг всего многонационального народа единой страны", - сказал вице-президент.

К обеду народные гулянья переместились от Памятника защитникам Кавказа к Колоннаде, где начался концерт артистов абхазской эстрады, зазвучали военные песни.

В выставочном зале Дома детского творчества "Айнар" в честь Дня Победы открылась выставка работ участников второго Всероссийского конкурса-пленэра "Палитра мира". Дети представили свои работы, написанные в Сухумском ботаническом саду, на озере Рица и в Новом Афоне с 4 по 8 мая.