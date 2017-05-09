В Волгограде открыли "Аллею России" в память о павших в Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. "Аллею России" в память о воинах, павших в Сталинградской битве, открыли во вторник в Волгограде у подножия Мамаева кургана, передает корреспондент ТАСС.

"Для меня большое значение имеет то, что мы находимся здесь, на Мамаевом кургане, в городе Славы, в месте, где началась победа в Великой Отечественной войне, - сказал на открытии аллеи глава Минприроды РФ Сергей Донской. - Мамаев курган, с одной стороны, место скорби, а с другой - место силы, а сила наша - в любви к нашей Родине. И как раз в этом месте мы создаем "Аллею России", аллею, которая должна показать нашу общую любовь к нашей большой родине - России и к нашей малой родине, к месту, где мы родились".

Министр отметил, что создание "Аллеи России" в Волгограде стало "одним из самых ярких мероприятий большого Года экологии и особо охраняемых территорий". "Защищая нашу Родину, мы защищаем нашу природу", - добавил Донской.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что во вторник завершился только первый этап создания парка "Аллея России". "Берем на себя обязательство полностью обустроить эту аллею к 9 мая 2018 года - года 75-летия победы в Сталинградской битве. Мы привлечем к этой работе коммерческие структуры меценатов просто неравнодушных людей", - подчеркнул глава региона.

Донской, Бочаров и другие почетные гости высадили на Алле России саженцы кустов сирени как символ цветка Победы.

"Аллея России"

"Аллея России" у подножия Мамаева кургана разбита на площади 1,25 га и насчитывает около 350 саженцев деревьев и кустарников. Протяженность и изогнутость аллеи географически повторяет очертание главной водной артерии России - реки Волги. Аллею обрамляют традиционные для России породы деревьев - рябина, береза, а также клен серебристый. Количество кленов - 85 деревьев - соответствует числу регионов России. Стоимость работ по созданию аллеи в Волгограде составляет около 30 млн рублей.

Реконструкция Мамаева кургана завершится в 2018 году. В результате на юго-восточной стороне кургана появится парковая зона с клумбами, деревьями, велосипедными и пешеходными дорожками, а также садовая мебель, адаптированная для маломобильных граждан, а на "Аллее России" будет установлен памятный знак.

"Аллея России" - всероссийская эколого-патриотическая акция, организованная Минприроды РФ в 2014 году. Парковые зоны этого проекта уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске.