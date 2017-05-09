Путин встретился с ветеранами из Словении

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после торжественного приема в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне встретился с группой ветеранов войны из Словении.
Он поздравил ветеранов с "общим праздником Победы". "Мы благодарны вам за то, что вы делаете у себя дома, в своей стране по уходу за памятниками наших воинов, погибших во время Великой войны, за то, что вы бережете их память", - сказал президент.
"Я надеюсь, что за время вашего пребывания в Москве наша столица вам понравилась", - добавил он.
Бывший президент Словении Милан Кучан, который был в составе делегации ветеранов из Словении, подчеркнул: " Это большая честь, что словенских ветеранов пригласили на этот великий праздник, и мы особенно благодарны президенту России за это приглашение".
Он отметил, что в Словении "чтут и будут так же продолжать чтить память советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом".