Путин встретился с ветеранами из Словении

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после торжественного приема в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне встретился с группой ветеранов войны из Словении.

Он поздравил ветеранов с "общим праздником Победы". "Мы благодарны вам за то, что вы делаете у себя дома, в своей стране по уходу за памятниками наших воинов, погибших во время Великой войны, за то, что вы бережете их память", - сказал президент.

"Я надеюсь, что за время вашего пребывания в Москве наша столица вам понравилась", - добавил он.

Бывший президент Словении Милан Кучан, который был в составе делегации ветеранов из Словении, подчеркнул: " Это большая честь, что словенских ветеранов пригласили на этот великий праздник, и мы особенно благодарны президенту России за это приглашение".

Он отметил, что в Словении "чтут и будут так же продолжать чтить память советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом".