В Донецке в праздновании Дня Победы приняли участие около 60 тысяч человек

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ДОНЕЦК, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад и памятная акция "Бессмертный полк" по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне собрали сегодня в центре Донецка порядка 60 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
"По нашим подсчетам, в центре Донецка собралось около 60 тысяч человек", - цитирует слова представителя Донецкое агентство новостей (ДАН).
Пешая колонна парада насчитывала 17 "коробок", где были представлены бойцы комендантского батальона донецкого гарнизона, курсанты военного училища, военнослужащие тактических групп и сотрудники силовых ведомств ДНР. В параде было задействовано свыше 50 единиц военной техники: танки, самоходные и буксируемые артиллерийские орудия, системы противовоздушной обороны. Возглавляли колонну танк Т-34 времен Великой Отечественной, грузовой автомобиль "полуторка" и "Катюша".
По окончании военного парада в Донецке началось многотысячное шествие "Бессмертного полка", которое лично возглавил глава республики Александр Захарченко. В колонне вместе с жителями прошли представители органов власти ДНР, общественные деятели, а также около 250 ветеранов Великой Отечественной войны.
Завершились основные праздничные мероприятия торжественным митингом в парке имени Ленинского Комсомола у монумента "Твоим освободителям, Донбасс".