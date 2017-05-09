Донской: фонд для оздоровления Волги будет создан до конца года

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Минприроды рассчитывает на создание до конца 2017 года фонда в рамках приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Это позволит эффективнее реализовать программу восстановления реки, сообщил во вторник ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"До конца года, потому что нам нужно и приоритетный проект подготовить по восстановлению Волги, и механизм создать, - сказал он. - Создание централизованного фонда восстановления Волги, на наш взгляд, один из наиболее эффективных сейчас способов, во-первых, получить достаточные средства для реализации мероприятий на Волге, а с другой стороны, сделать их наиболее эффективными", - сказал министр.

Он отметил, что механизмы реализации проекта будут обсуждаться с Минфином и другими ведомствами. "С другой стороны, еще надеемся обсудить этот вопрос у Дмитрия Анатольевича Медведева, планируется совещание", - добавил Донской.

Ранее глава Минприроды сообщал ТАСС, что проект "Оздоровление Волги" уже внесен в правительство, его бюджет составляет порядка 200 млрд рублей до 2025 года. Половина средств - частные инвестиции.

Премьер-министр РФ ранее поручил проработать вопрос поддержания биоразнообразия реки Волги и финансирования этих мероприятий.

В результате реализации проекта на Волге, которая вместе с бассейном занимает территорию, равную 13% площади Европы, на 4,5 кубических км будет сокращен объем загрязненных сточных вод, будут ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде.