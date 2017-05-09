В столице Камбоджи впервые прошла акция "Бессмертный полк"

ХАНОЙ, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Международная акция "Бессмертный полк" впервые прошла в столице Камбоджи Пномпене по случаю 72-й годовщины Победы.

"В шествии "Бессмертного полка" приняли участие более ста соотечественников, живущих и работающих в Камбодже", - сообщил ТАСС посол России в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков.

Посол рассказал, что в день великого праздника в храме великомученика и целителя Пантелеимона в курортном городе Сиануквиле, где проживает самое большое число соотечественников, прошел поминальный молебен по павшим воинам. Кроме того, в российском посольстве состоялся торжественный концерт, на котором прозвучали песни военных лет и песни, посвященные Великой Отечественной войне.

По случаю Дня Победы в Пномпене также была проведена ставшей уже традиционной акция "Посади дерево за того парня". "Уже третий год подряд накануне 9 мая ученики российской школы высаживают саженцы в память воинов, погибших на полях сражений в 1941-1945 годах. К каждому деревцу привязывается георгиевская ленточка как символ уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и в знак благодарности людям, отдавшим свои жизни во имя спасения человечества от фашизма", - сказал дипломат.