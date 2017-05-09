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В Казахстане почтили память героев Великой Отечественной войны

Общество
9 мая, 15:05 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Старт празднованию Дня Победы дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Коргаушылар"

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АСТАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мероприятия, посвященные Дню Победы и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, проходят во всех регионах Казахстана.

Возложение цветов

Старт празднованию Дня Победы дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Коргаушылар" ("Защитники Отечества"). Казахстанский лидер отметил судьбоносную роль Победы в истории независимости республики и подчеркнул, что она была достигнута благодаря единству народа страны.

"Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как и их подвиг. Прежде всего, победа была достигнута в результате единства, братства и дружбы всех людей, населявших страну. Именно с этим лозунгом и мы сейчас живем", - сказал Назарбаев.

На площади у монумента "Отан Коргаушылар" звучали песни военных лет, а у Вечного огня был выстроен почетный караул. По традиции в парке "Студенческий" установили 11 армейских палаток и накрыли праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла, состоялась концертная программа.

Акция "Бессмертный полк"

Участники акции "Бессмертный полк Астаны - марш мира" собрались у монумента "Казак ели" ("Казахский народ"), где состоялась торжественная часть и концертная программа с исполнением военных песен, а затем прошли в сопровождении военной техники до монумента "Отан Коргаушылар", где прозвучало общее исполнение композиции "День Победы".

Акция "Бессмертный полк" состоялась и в Алма-Ате. Участники шествия прошли от площади "Астана" до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Помимо фотографий участников Великой Отечественной войны, использовались 10 фотомозаик героев войны 1941-1945 годов, собранных из 164 фотографий действующих военнослужащих.

Концерты и народные гулянья

Во всех городах республики к празднику приурочили народные гулянья и концертные программы с исполнением песен военных лет. В библиотеках, музеях, театрах ко Дню Победы прошли тематические выставки, уроки мужества и спектакли. Завершит торжественные мероприятия ко Дню Победы праздничный салют в Астане и в Алма-Ате.

В годы Второй мировой войны на фронт было мобилизовано 1,2 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. По данным Министерства труда и социальной защиты Казахстана, в настоящее время в республике проживают 2,8 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более 157 тыс. тружеников тыла, 194 человека, работавших в период блокады в Ленинграде, а также 487 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Ветераны войны получают социальную поддержку за счет республиканского и местных бюджетов.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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