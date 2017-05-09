Тысячи израильтян прошли торжественным маршем по Иерусалиму в честь Дня Победы

ИЕРУСАЛИМ (Израиль), 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Тысячи израильтян прошли во вторник торжественным маршем по Иерусалиму в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Многолюдная колонна участников акции "Бессмертный полк" присоединилась к традиционному праздничному Параду ветеранов Второй мировой войны на улице Гилель близ Старого города в центральной части Иерусалима, передает корреспондент ТАСС с места события. Плечом к плечу в едином строю с ветеранами прошли бывшие узники концлагерей и гетто, блокадники Ленинграда, а также жители Иерусалима и других городов Израиля, которые присоединились к шествию с портретами родственников, погибших в борьбе с нацистами.

"День Победы - это самый большой праздник для всего человечества, и, особенно, для нас, евреев, так как еврейский народ мог быть полностью уничтожен фашистской Германией, нацистами", - сказал во вторник корреспонденту ТАСС принимавший участие в Параде в Иерусалиме президент израильского Союза воинов и партизан - инвалидов войны с нацистами Эфраим Паперный. "Мы выстояли, мы победили, это - наш праздник, это праздник всенародный, особенно это большой праздник для еврейского народа", - подчеркнул он.

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Шествие в Иерусалиме считается центральным событием празднований Дня Победы в Израиле, которые начались в этом году с многотысячной акции "Бессмертного полка" 5 мая в Хайфе. Сегодняшний парад в Иерусалиме также оказался массовым, пришли тысячи человек. Среди участников были большие группы молодежи, скауты, а также целые семьи с детьми и внуками. И это - несмотря на разгар рабочего дня в Израиле и жару за 30 градусов.

В шествии "Бессмертного полка" в Иерусалиме во вторник приняли участие министр репатриации и интеграции Израиля Софа Ландвер, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, депутаты Кнессета (парламента Израиля), представители городских властей Иерусалима, дипломаты.

"Впервые сегодня я вышла на Парад с портретом моего отца - подполковника Гирша Кухина, Григория Хононовича Кухина, - рассказала ТАСС Софа Ландвер. – Только в этом году благодаря архивам Министерства обороны РФ я узнала, каким настоящим героем был отец - он был награжден орденом Красной звезды и двумя орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени". "В архиве Минобороны РФ написано, что в одном из боев при переправе через Вислу отец не просто наладил связь – он был связистом, а убил 26 немецких захватчиков и взял в плен семь человек, - продолжила министр репатриации и интеграции Израиля. - Я иду в рядах с ветеранами много лет подряд, но сегодня, как никогда, мне не хватает моего отца".

В этом году акции "Бессмертного полка" на территории еврейского государства проходят в двух десятков городов - от самого севера до самого юга. Израиль впервые присоединился к "Бессмертному полку" в 2014 году. "Мы (Израиль - прим. корр. ТАСС) первыми присоединились к этой акции в дальнем зарубежье, и у этого есть причина - более полумиллиона советских евреев сражались в рядках Красной армии, и их потомки сегодня разбросаны по миру, но очень многие из них живут в наши дни в Израиле", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции "Бессмертный полк" в еврейском государстве Натан Гринберг.

В программе празднований Дня Победы в Иерусалиме во вторник - торжественное заседание в Кнессете (парламенте Израиля), а также памятная церемония с участием ветеранов, политиков, представителей дипкорпуса в Музейно-исследовательском центре изучения Холокоста "Яд Вашем".