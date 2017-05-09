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В Улан-Баторе торжественно возложили венки к мемориалу советским воинам

Общество
9 мая, 15:11 UTC+3 УЛАН-БАТОР УЛАН-БАТОР 9, мая. /ТАСС

В торжественной церемонии возложения венков и в акции "Бессмертный полк" приняли участие посол РФ в Монголии Искандер Азизов, а также послы Белоруссии, Казахстана и проживающие в Монголии россияне

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© ТАСС

УЛАН-БАТОР, 9 мая. /ТАСС/. Торжественное возложение венков и цветов к мемориалу памяти советских воинов на горе Зайсан, а также к памятнику выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову состоялось в столице Монголии.

Несколько сотен человек пришли к мемориалу с георгиевскими лентами, цветами и портретами павших героев в руках. В торжественной церемонии возложения венков и в акции "Бессмертный полк" приняли участие посол РФ в Монголии Искандер Азизов, а также послы Белоруссии, Казахстана и проживающие в Монголии россияне.

По случаю Дня Победы в монгольском городе Эрдэнэт, расположенном в северной части страны, также прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие жители бывшего СССР и Монголии.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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