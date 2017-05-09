В Улан-Баторе торжественно возложили венки к мемориалу советским воинам

Алейников: главный тренер "Спартака" Каррера не из тех, кто становится калифом на часСпорт 9 мая, 15:27
Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"Общество 9 мая, 15:16
В рекордном автопробеге в Ставрополе в День Победы приняло участие более 800 машинОбщество 9 мая, 15:02
Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мираСпорт 9 мая, 14:59
Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мираСпорт 9 мая, 14:44
СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" СоузеСпорт 9 мая, 14:36
Заседание исполкома РФС состоится 22 маяСпорт 9 мая, 13:25
Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартахСпорт 9 мая, 13:15
Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВСпорт 9 мая, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-БАТОР, 9 мая. /ТАСС/. Торжественное возложение венков и цветов к мемориалу памяти советских воинов на горе Зайсан, а также к памятнику выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову состоялось в столице Монголии.
Несколько сотен человек пришли к мемориалу с георгиевскими лентами, цветами и портретами павших героев в руках. В торжественной церемонии возложения венков и в акции "Бессмертный полк" приняли участие посол РФ в Монголии Искандер Азизов, а также послы Белоруссии, Казахстана и проживающие в Монголии россияне.
По случаю Дня Победы в монгольском городе Эрдэнэт, расположенном в северной части страны, также прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие жители бывшего СССР и Монголии.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".