В Узбекистане широко отмечается День памяти и почестей и 72-я годовщина великой Победы

ТАШКЕНТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Узбекистан внес достойный вклад в разгром фашизма, граждане республики всегда будут чтить стойкость, мужество защитников родины и помнить, какой ценой досталась Победа. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжествах, посвященных Дню памяти и почестей, который отмечается в республике 9 мая, а также 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Сотни узбекистанцев в годы войны были удостоены звания Герой Советского Союза, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями", - напомнил президент. Узбекистанцы радушно приняли сотни тысяч эвакуированных жителей западных и центральных регионов огромной страны, делили с ними кров и хлеб. Республика, по его словам, по праву гордится своими сынами, прославившимися не только на полях сражений, как, к примеру, Комалжон Тургунов, один из защитников знаменитого Дома Павлова в Сталинграде, но и в тылу, как семья кузнеца Шамахмудова, усыновившая 15 детей-сирот разных национальностей из западных регионов страны.

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Праздник по традиции начался с возложения цветов к монументу Скорбящей матери на площади Независимости. Затем президент и главы дипломатических миссий прибыли в научно- исследовательский институт садоводства и виноградарства имени академика Мирзаева на окраине Ташкента, где их ожидали ветераны войны, приехавшие сюда из всех областей республики. Здесь же была организована импровизированная выставка оружия и техники военных лет. Мирзиёев по-узбекски и по-русски тепло поздравил ветеранов с очередной годовщиной Великой Победы и пожелал им здоровья.

Затем состоялся праздничный концерт, который начался с трансляции знаменитого сообщения Юрия Левитана "Объявление войны", прозвучали стихи известных узбекских поэтов о войне и знаменитые песни "Священная война", "Тёмная ночь", "Катюша", "Журавли", "День Победы".

Сегодня впервые за годы независимости в честь Дня Победы в Ташкенте будет произведен торжественный салют.

Из 6,5 млн человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 млн ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тыс. уроженцев Узбекистана, 640 тыс. получили ранения. За годы войны 120 тыс. граждан Узбекистана были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 280 человек, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы.