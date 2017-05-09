В Осло почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

ОСЛО, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежцы и российские соотечественники, проживающие в столице этого скандинавского королевства, отдали во вторник дань памяти советским солдатам, похороненным в норвежской земле. Мемориальная церемония состоялась в Осло на Западном кладбище (Вестре гравлунд) у монумента красноармейцам, погибшим на чужбине в годы Великой Отечественной войны.

Почетный караул у мемориала несли солдаты норвежской королевской гвардии, поминальную службу провел священник прихода Русской православной церкви в Осло Павел Поваляев. К памятнику, торжественное открытие которого состоялось 70 лет назад, возложили венки посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили и посол Казахстана Кайрат Абусеитов.

"Хотел бы особенно отметить заботу норвежских властей и норвежского народа о мемориалах и могилах советских солдат, разбросанных по всей Норвегии, - подчеркнул Рамишвили. - Необходимо, чтобы память о Победе, которая предотвратила порабощение большинства стран Европы и вернула независимость и свободу европейцам, по-прежнему чтилась и оставалась для всех наших народов хорошим уроком. Подобного больше произойти не должно".

К окончанию церемонии, в которой принимали участие около 200 человек, подножие памятника утопало в цветах. Первые цветы уже вот-вот распустятся и на молодых кустах сирени холодостойкого сорта "Советская Арктика", которые были высажены вокруг мемориала в 2013 году участниками акции "Сирень победы". Многие из собравшихся на Вестре гравлунд принесли с собой портреты своих родственников, участвовавших в войне. Вечером соотечественники намерены также принять участие в акции "Бессмертный полк", которая будет проходить в центре Осло.

На Вестре гравлунд захоронены останки 347 советских военнопленных. Гранитный мемориал - увенчанную звездой стелу и статую красноармейца - в 1947 году открывал наследник норвежского престола Улаф, впоследствии правивший Норвегией с 1957 по 1991 год под именем Улафа V. Памятник советским солдатам, украшенный надписью "Норвегия благодарит вас", соседствует с монументами, увековечившими память сражавшихся с нацизмом американцев, британцев, голландцев, датчан, норвежцев, поляков, шведов и французов. Там же расположена могила Неизвестного солдата и памятник 3 тыс. югославских партизан, погибших в Норвегии.

В годы войны на территории оккупированного немцами королевства находилось порядка 500 лагерей военнопленных, из которых 212 предназначались исключительно для советских граждан - попавших в плен красноармейцев, а также угнанных на принудительные работы жителей захваченных немцами территорий. Через эти лагеря прошло без малого 100 тыс. граждан СССР, из них почти 13 тыс. навсегда остались в норвежской земле. Памятники погибшим советским военнопленным ежегодно в мае посещают сотрудники российских диппредставительств.