В Берлине День Победы отметили возложением цветов и акцией "Бессмертный полк"

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков, Антон Долгунов/. Торжественные церемонии возложения цветов и венков состоялись во вторник в берлинских парках Трептов и Тиргартен. Сотни жителей Берлина, туристы, российские дипломаты, представители зарубежных дипмиссий, общественных организаций пришли к расположенным там монументам, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Люди держали в руках российские триколоры, знамена Победы, звучали песни военных лет.

Прибыли в Берлин также члены байкерского клуба "Ночные волки", участники мотопробега "Дороги победы". До германской столицы доехали в том числе их коллеги из других стран - Болгарии, Сербии, Молдавии, Белоруссии. Цветы к монументам возложили около 200 байкеров из разных государств.

"Бессмертный полк"

Кроме того, в германской столице третий год подряд прошла акция "Бессмертный полк", в которой на этот раз приняли участие около 400 человек. Участники собрались возле Бранденбургских ворот в центре Берлина и двинулись в направлении мемориала павшим воинам в Тиргартене. Там они возложили венки к памятнику, была объявлена минута молчания.

Одна из участниц шествия Анна рассказала ТАСС, что несет портреты своих прадедов Ивана Родионова и Александра Гусева. "Они были на войне простыми рядовыми солдатами, вернулись домой. Я их помню сама с детства. Эта память очень важна для нас", - сказала она.

Другой участник акции Сергей рассказал, что узнал о шествии в интернете, участвует в нем впервые. Он нес портрет своего деда Парамонова Александра Федоровича, который ушел на войну в возрасте 18 лет в 1943 году и дошел до Берлина.

Прием в посольстве

После возложений венков и цветов по случаю Дня Победы в посольстве России состоялся прием. Посол РФ в Германии Владимир Гринин поздравил гостей с памятной датой.

"Война принесла страдание и боль сотням миллионов человек во всем мире. У преступлений нацизма не может быть срока давности. Трагедия глубоко отпечаталась в памяти человечества", - сказал он.

"Удручает, что в ряде государств продолжают осквернять и уничтожать памятники, переписывать историю, - продолжал посол. - На этом фоне взаимопонимание и примирение с немецким народом являются большим вкладом в сохранение мира".

О советских памятниках в Берлине

Федеративная республика, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений. Мемориалы в Трептов-парке и в Тиргартене, где сегодня прошли памятные церемонии, находятся в Списке памятников национального и международного значения и содержатся за счет средств из бюджета ФРГ.

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Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке - 40-тонная 12-метровая статуя, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой солдата, который стоит на обломках свастики, держа одной рукой меч, а другой поддерживая маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.

Скульптурная композиция в районе Тиргартен - более старый и более популярный среди туристов монумент, так как находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города. Открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, тут захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов. Проект памятника принадлежит скульпторам Льву Кербелю, Владимиру Цигалю и архитектору Николаю Сергиевскому.

Еще один мемориальный комплекс располагается в берлинском районе Панков, он был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг него установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Всего там покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии германской столицы.