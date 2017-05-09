В Лондоне почтили память погибших во Второй мировой войне

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Память павших во Второй мировой войне почтили во вторник в британской столице. Мероприятия в честь 72-летия Великой Победы начались с возложения цветов к мемориалу советским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в результате самого кровавого конфликта в истории человечества. Он был установлен в Лондоне в 1999 году в парке у Имперского военного музея.

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Среди тех, кто собрался на большой поляне перед зданием музея, были сотрудники посольств стран СНГ и ряда других государств, кандидаты в депутаты от Лейбористской партии и партии "Либеральные демократы", представители муниципальных властей, ветеранских и общественных организаций, как британских, так из стран бывшего Советского Союза. Они возложили венки к памятнику, представляющему собой абстрактное изображение склонившего голову человека, держащего в руках над головой колокол. В церемонии приняли участие сотни людей, многие из которых пришли с цветами.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, выступая перед собравшимися, провел параллель между событиями 70-летней давности и сегодняшнего дня, призвав не забывать уроков той опустошительной и ужасной войны. "Сегодня как никогда международное сообщество должно работать вместе для укрепления мира, за который пришлось заплатить невозможно высокую цену, - сказал он. - Сегодня наша цивилизация вновь стоит перед лицом жестокой и дикой глобальной угрозы - угрозы международного терроризма". "Это вызов всем нам, миру, безопасности и человеческому достоинству", - подчеркнул дипломат, призвав "все страны совместно работать и делать все, что необходимо, для того, чтобы сокрушить это зло".

Между тем в Великобритании мемориальные мероприятия в честь Великой Победы проходят уже несколько дней. Начиная со 2 мая, венки на могилы погибших во время войны советских граждан возложили на кладбищах в Лидсе, Хаддерсфилде, Харрогейте, Манчестере, Шафтсбери, Олдершоте, Тидуорте, Йорке, Ливерпуле, Честере, а также на острове Джерси. Фестивали, концерты и выставки, посвященные событиям Второй мировой, были организованы во всех уголках Соединенного Королевства.

Шествия "Бессмертных полков" состоялись в Дерби, Мансфилде, Манчестере. Позднее сегодня во второй раз аналогичная акция пройдет в Лондоне. Ее участники соберутся на Трафальгарской площади, откуда отправятся по улице Уайтхолл до Вестминстерского аббатства.