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Салютами завершилось празднование Дня Победы на Дальнем Востоке и в Забайкалье

Общество
9 мая, 16:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, мая. /ТАСС

Всего в праздничных салютах в Восточном военном округе было задействовано 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Красочными салютами завершилось на Дальнем Востоке и в Забайкалье празднование Дня Победы. По 30 залпов в честь 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне прозвучали в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ, сообщают с мест корреспонденты ТАСС.

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© Михаил Метцель/ТАСС

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Самым масштабным стал салют в Хабаровске: 30 залпов прогремели из 12 орудий, расположенных у ледовой арены "Ерофей". В небо запустили более 20 видов зарядов белого, красного, зеленого и других цветов и оттенков из разных калибров, что обеспечило объем и так называемую "этажность" салюта.

Сразу из трех точек, расположенных в разных концах города, был запущен салют во Владивостоке. Установки были размещены на центральной площади города, на острове Русский и в пригороде Владивостока. Разноцветные "шары" и "цветы" вызвали восторг у десятков тысяч горожан, вышедших на улицы.

В Благовещенске фейерверк озарял небо над городом под композиции "День Победы" и "Победный марш".

В Чите прогремели и салют, и фейерверк, оплаченный местными властями из внебюджетных средств. Чтобы увидеть их на центральной площади города собрались тысячи горожан. Многие заранее приехали на склон Титовской сопки, откуда открывается вид на город.

Всего для праздничных салютов в Восточном военном округе было задействовано 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков, около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих. Было израсходовано более 2,1 тыс. боеприпасов.

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