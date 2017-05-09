Посол РФ в Греции поздравил живущих в стране ветеранов с Днем Победы

АФИНЫ, 9 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Посол РФ в Греции Андрей Маслов поздравил проживающих в стране ветеранов Анну Бумбуриди и Веру Ломакину с Днем Победы.

"Очень быстро летит время, вот, казалось бы, только вчера мы готовились к юбилею победы, праздновали его вместе, а сегодня уже подошла 72-я годовщина великого праздника, - отметил посол, выступая на приеме в честь 72-й годовщины Великой Победы. - От всей души хочу поздравить вас, Анна Борисовна и Вера Николаевна, с этим великим днем". "За истекший год, мы, к сожалению, понесли тяжелую утрату, ушла из жизни Лидия Васильевна Зиновьева, - продолжил Маслов. - Сегодня нет с нами и нашего уважаемого ветерана Константина Георгиевича Канаки, который в настоящее время находится на лечении, и пользуясь случаем, хочу пожелать ему от всего сердца скорейшего выздоровления".

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"В этот священный для всех нас день, светлый праздник, трудно найти какие-то новые слова, чтобы выразить наши чувства, но сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в Кремле, сформулировал самую суть величия нашей победы, - указал дипломат. - Как подчеркнул наш президент, если бы наша страна потерпела поражение в этой войне, то нас бы ждала участь вовсе не такая, которая ждала другие порабощенные страны Европы. По существу, речь шла не просто о завоевании нашей страны, а об уничтожении нашего народа".

"Под угрозу было поставлено существование нашего этноса, часть народа была бы уничтожена, а часть просто превращена в рабов, - подчеркнул Маслов. - И именно вот эта суть того, что произошло, особенно подчеркивает величие победы нашего народа в этой страшной войне".

"Сегодня мы видим, как во многих странах предпринимаются попытки фальсификации истории, пытаются очернить нашу победу, исказить факты, - отметил посол. - К нашему большому удовлетворению, в Греции всего этого нет, поскольку наши страны и наши народы связывают глубокие вековые узы дружбы, общие цивилизационные ценности, общие культуры".